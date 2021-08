PvdA: ‘Gemeente moet geen opdrachten geven aan belastingontwijkende bedrijven’

nieuws

Het Stadhuis aan de Grote Markt - Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen moet, als het aan de raadsfractie van de Partij van de Arbeid ligt, geen opdrachten meer verstrekken aan bedrijven die vestigingen hebben in belastingparadijzen. Fractievoorzitter Julian Bushoff stelt hier schriftelijke vragen over aan het gemeentebestuur.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 6 procent van de leveranciers van Nederlandse overheden vestigingen heeft in zogenoemde belastingparadijzen. Via overheidsopdrachten wordt loopt de overheid daardoor miljarden euro’s mis aan belasting.

Bushoff wil daarom van de Stad een fair-tax-city maken, zoals dat eerder geprobeerd is in steden in het buitenland. “Ook lokale overheden kunnen en moeten veel meer doen om te voorkomen dat overheidsopdrachten terecht komen bij bedrijven met vestigingen in belastingparadijzen”, zo stelt Bushoff. “In de eerste plaats door keihard te zeggen: wij doen geen zaken meer met dergelijke leveranciers.”

Ook Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) gaat tekst en uitleg vragen aan de minister over deze kwestie. Zo moet er volgens Nijboer een openbaar overzicht komen, waarop zichtbaar is welke leveranciers gebruik maken van vestigingen in landen die door Nederland worden beschouwd als belastingparadijs.