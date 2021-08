Protestparade #UnmuteUs trekt door binnenstad: “Iedereen staat zij aan zij”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De protestparade #UnmuteUs trekt zaterdagmiddag door de Groningse binnenstad. Met de actie wordt er geprotesteerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector, de nachthoreca en haar bezoekers hard raken.

De actie begon rond 13.00 uur op de Concourslaan in het Stadspark. Rond 14.00 uur vertrok men met verschillende wagens voor een rondtour door de stad. Op deze wagens presenteren diverse organisaties zich. Daarmee laten ze zien wat Groningen te bieden heeft en wat Groningen kwijt kan raken als de maatregelen nog lang van kracht blijven. In het begin waren er enkele honderden mensen aanwezig, gaandeweg groeide dit aantal tot enkele duizenden. “Het is ongelofelijk om te zien dat in twee, drie dagen tijd, iedereen samen is gekomen om dit op te zetten”, vertelt nachtburgemeester Merlijn Poolman. “Ook partijen die het wel eens niet zo goed met elkaar kunnen vinden staan hier zij aan zij. Iedereen, gezamenlijk, staat voor de zaak. En ook een compliment voor de gemeente dat ze dit mogelijk maken.”

Tekst gaat verder onder de video

“Anderhalfjaar hebben we keurig alle regels gevolgd”

De protestactie rijdt van de Paterswoldseweg, richting het centrum, A-straat via het Zuiderdiep, dan helemaal om het centrum heen, Diepenring, en dan via het Noorderplantsoen terug naar de Paterswoldseweg. “Het is belangrijk dat we dit doen”, vertelt Poolman verder. “Bijna de hele samenleving is open, maar de muziek, festivals en nachthoreca zijn nog dicht, terwijl dat juist de sectoren zijn die mensen samen brengen. Dat vinden wij heel raar en heel oneerlijk. Afgelopen anderhalf jaar hebben we keurig alle regels gevolgd maar bij de laatste persconferentie van het kabinet hadden we het gevoel, nu is het klaar.”

Tekst gaat verder onder de video

Paradigm: “Een festival is niet alleen een feestje, het is een uitlaatklep”

Eén van de organisaties die zich zaterdagmiddag presenteert is Paradigm. “Dit is te gek”, zegt Paul Grimmius. “Het is lekker druk en iedereen loopt met een glimlach rond. Ik moet ook zeggen dat we hele leuke dagen achter de rug hebben. Samen ben je bezig om weer iets moois te maken.” De actie is volgens Grimmius ook nodig. “We worden niet serieus genomen. De cultuursector doet niet mee. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan hoe sectoren veilig open kunnen. Onderzoek dat bij Fieldlab gebruikt wordt. In andere landen zie je dat daardoor festivals weer mogelijk zijn. Maar in Nederland niet. En er kan niet uitgelegd worden waarom festivals hier niet kunnen. Je moet je realiseren dat een festival veel meer is dan alleen een feestje. Het is een uitlaatklep voor mensen.”

Later meer.