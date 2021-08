Protestparade evenementensector en Groninger nachtleven trekt vanmiddag door Stad

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een muzikale parade van de Groninger evenementensector en het nachtleven trekt zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur door de stad. De parade is een onderdeel van de landelijke actie ‘Unmute Us!”

In verschillende steden in het land wordt zaterdag actie gevoerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector en het nachtleven hard raakt. “Na anderhalf jaar begripvol mee te hebben bewogen met dit beleid is de maat momenteel vol en werd het in de ogen van velen landelijk tijd voor actie”, laat de organisatie weten. “Ondanks de verontwaardiging en teleurstelling over het beleid wordt de demonstratie echter een manifestatie van muziek en verbinding. Door gezamenlijk te laten zien hoe de huidige samenleving dit alles weer nodig heeft wordt er ingezet om de eis om weer snel open te kunnen aangezien dit voor bijkans iedere andere sector tegenwoordig ook al weer kan.”

De parade in Groningen zal bestaan uit een aantal wagens waar organisaties, die zich aangesloten hebben, zich op gaan presenteren. De start is om 14.00 uur op de Concourslaan in het Stadspark. Daarna trekt men door de binnenstad via het Zuiderdiep en de Grote Markt om vervolgens weer te eindigen op de Concourslaan. Tijdens de optocht zal er muziek te horen zijn en zullen er toespraken gehouden worden. “Muzikaal is het een gevarieerde bloemlezing van de Groninger muziekcultuur die in de breedte gaat van livemuziek tot hardstyle en van dub-reggae tot house plus alles wat daartussenin gaat. Iedereen die een hart voor muziek, evenementen, nachtleven en cultuur heeft is welkom en de nadruk wordt zoals eerder gesteld gelegd op de verbindende rol die de muzieksector in onze samenleving speelt.”