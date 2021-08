Protestactie op Grote Markt tegen Afghaans en Iraans regime

nieuws

Foto: still webcam Grote Markt

Een handjevol mensen heeft zaterdag in het begin van de middag geprotesteerd tegen de huidige situatie in Afghanistan en Iran.

Uit beelden blijkt dat er bij de protestactie gebruik werd gemaakt van borden met daarop leuzen. Ook werden er toespraken gehouden. ‘No to the terrorist Islamic regimes of Iran and Afghanistan’, stond op verschillende borden te lezen. Aanleiding voor de actie zijn de recente ontwikkelingen in Afghanistan. Nadat president Biden van de Verenigde Staten afgelopen voorjaar bekendmaakte dat de Amerikaanse troepen zich voor komende herfst hebben teruggetrokken uit Afghanistan is de taliban begonnen met een grote opmars. Vorige week bereikte deze opmars een climax toen in korte tijd veel provinciehoofdsteden veroverd werden op het Afghaanse leger. Vorige week zondag viel de taliban de hoofdstad Kabul binnen, kort daarvoor was president Ghani het land ontvlucht.

Iran is sinds de Iraanse Revolutie in 1979 een islamitische republiek. Het huidig Iraanse politieke systeem is een combinatie van een parlementaire democratie met een religieuze theocratie die geleid wordt door geestelijken. In dit systeem heeft de hoogste leider, sinds 1989 is dat de ayatollah Ali Khamenei, veel invloed. Met de machtswisseling in Afghanistan en het huidige regime in Iran, bestaan er grote zorgen over de situatie voor bijvoorbeeld vrouwen in beide landen.