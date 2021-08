ProRail: ‘Eerste stort onderwaterbeton bij Hoofdstation succesvol afgerond’

nieuws

Foto: ProRail via Twitter

Afgelopen vrijdag werd het eerste deel van de bouwkuip voor de nieuwe voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling bij het Hoofdstation voorzien van onderwaterbeton. ProRail omschrijft de stort als een mooie mijlpaal en kijkt uit naar deel twee.

In de aanloop naar de stort van afgelopen vrijdag weren de wanden en de bodem van de bouwkuip gereinigd. Vervolgens werd op de bodem een laag hergebruikt spoorgrind aangebracht om slib van de bodem op te vangen.

Daarna is er in totaal 1561 kubieke meter onderwaterbeton gestort in 18 uur tijd, voor een vloerdikte van een meter. Tijdens de betonstort waren duikers aanwezig om onder water in de gaten te houden of alles goed verliep.

Uitharden

Het lijkt nu nog een groot zwembad aan de achterkant van het station, maar het onderwaterbeton voor de bouwkuip zit erin en is aan het uitharden. Als het beton hard is, komt er een zogenaamde stempelkraan in de kuip en wordt de kuip drooggepompt.

Deel twee

Maar het storten van het speciale onderwaterbeton is nog niet klaar. Later dit jaar wordt ook het tweede deel van de bouwkuip, waar graafmachines nu nog druk aan werken, voorzien van een betonlaag.

Het eerste deel van de vloer van de toekomstige ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling van station Groningen ligt er in. Nog wel onder water 🌊. Lees meer over het storten van de vloer met onderwaterbeton 👉 https://t.co/caD0iptUcI pic.twitter.com/Q46RZoAunk — ProRail (@ProRail) August 30, 2021