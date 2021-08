Professor Jan Nico Homan van der Heide, hartchirurg en uitvinder pacemaker, overleden op 94-jarige leeftijd

nieuws

Een pacemaker - Foto: Steven Fruitsmaak via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Professor Jan Nico Homan van der Heide is afgelopen zaterdag op 94-jarige leeftijd overleden in Groningen. Dat maakte zijn familie maandag bekend. Homan van der Heide was hoogleraar thoraxchirurgie aan de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg bekendheid als de uitvinder van de pacemaker. Ook was Homan van der Heide één van de eerste chirurgen in Europa die een hart-longmachine toepaste bij een openhartoperatie.

In 1953 ging Homan een jaar vrijwillig werken in Groningen bij prof. Leendert Eerland om daarna met de opleiding te beginnen. In datzelfde jaar zag Homan van der Heide voor het eerst een prototype van een hart-longmachine, toen hij deze moest repareren. De handige Homan van der Heide zag echter dat het apparaat niet ging werken en ontwierp zelf een beter alternatief en bekostigde het apparaat met geld van zijn vader.

Uiteindelijk werd op 8 mei 1957 voor het eerst succesvol een hartlongmachine ingezet bij een operatie in het toenmalige Algemeen Provinciaal Stads en Academisch Ziekenhuis. Daarmee waren Eerland en Homan van der Heide de eersten op het vasteland van Europa om een dergelijke “open hartoperatie uit te voeren.

Naast de HLM ontwikkelde en implanteerde Homan van der Heide ook de eerste pacemakers. Op 1 januari 1990 ging Homan van der Heide met pensioen. Hij kreeg voor zijn werk onder andere een koninklijke onderscheiding en werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.