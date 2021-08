Pride Week in Groningen: “geaccepteerd worden zonder dat je erbij stilstaat”

Het is Pride Week, een week die in het teken staat van de trots voor wie je bent. Met de Pride vieren lhbtiq+’ers hun vrijheid en vragen ze aandacht voor gelijkheid.Vanwege de coronacrisis gaan de activiteiten van de Pride Week in Groningen niet door. Wij spraken daarom met de drie Groningers Jeroen, Jordy en Fabiana om te vragen hoe zij naar de Pride Week kijken.

Voor Jeroen is de Pride Week een feestje: “Maar daar gaat het misschien ook wel om, dat je geaccepteerd wordt zonder dat je erbij stil staat.” Fabiana heeft persoonlijk niet veel met de Pride Week: “het is misschien een luxe, maar ik heb er niets mee. Het betekent echt niets voor mij.” Jordy benadrukt dat het in algemene zin over trots gaat: “Over wie je bent, wat je bent en wat je uit draagt. Het maakt ook niet uit wie je bent.”

De drie voelen zich goed in Groningen. “Ik voel me misschien hier zelfs meer geaccepteerd dan in Amsterdam,” zegt Jeroen. “Ik voel me nog wel bekeken als ik met mijn vriendin hand in hand loop,” is Fabiana toch ook nog kritisch. “Het gaat echt harstikke goed hier in Nederland, maar het kan nog beter en dat we dat samen met elkaar aan kunnen,” vindt Jordy.

Dit wil ik niet meer horen

De drie komen ook met een advies over wat ze niet meer willen horen. “Oh jij bent homo, ken je dan ook die en die? Nee niet iedere homo of lesbiënne kent elkaar,” kiest Jeroen.

Fabiana wil dat mensen niet meer hoeven te zeggen dat mensen uit de kast komen: “we zitten eigenlijk gewoon allemaal in dezelfde kast van liefde.”

Jordy is er wel klaar mee dat hem gevraagd wordt of hij de man of vrouw in de relatie is: “We zijn gewoon twee mannen, get over it.”