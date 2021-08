Presentatie Zomerschool Theater De Steeg in Martiniplaza

nieuws

De Zomerschool van Martiniplaza en Theater De Steeg is momenteel in volle gang. Zo’n 70 jongeren tussen de 11 en 18 jaar volgen de hele week workshops theater, musical en film. Op vrijdag en zaterdag zijn de presentaties.



Theater De Steeg en Martiniplaza organiseren de Zomerschool dit jaar voor de tweede keer. Onder leiding van professionele theatermakers, regisseurs, muzikanten en performers wordt in alle hoeken en gaten van het gebouw gezongen, gedanst, theater en muziek gemaakt.

Aanstaande vrijdagavond en zaterdagmiddag zijn de presentaties voor het publiek. Belangstellenden gaan dan in kleine groepjes langs de verschillende scènes, op allerlei bijzondere plekken in Martiniplaza. Reserveren kan via www.martiniplaza.nl/agenda