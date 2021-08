Premier Rutte brengt donderdag bezoek aan waterstoftankstation Qbuzz in Stad

nieuws

Foto: Miranda Drenth namens OV-Bureau Groningen Drenthe

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) brengt donderdagmiddag een bezoek aan het waterstoftankstation bij de busremise van Qbuzz aan de Peizerweg.

Het waterstoftankstation is één van de grootste groene tankstations van Europa. Op de locatie kunnen de twintig waterstofbussen van vervoerder Qbuzz getankt worden. Rutte wordt tijdens het bezoek vergezeld door Commissaris van de Koning René Paas (CDA). Het bezoek aan het tankstation is onderdeel van een omvangrijker bezoek.

Eerder op de dag is Rutte in Loppersum te vinden waar hij gaat praten met leden van de Commissie Bijzondere Situaties. Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties. Daarna gaat Rutte naar het steunpunt Stut-en-Steun in Loppersum gevolgd door een bezoek aan de projectgroep ‘Dorp in eigen hand’ in Tjuchem. Deze projectgroep heeft als doel om inwoners invloed op de versterkingsoperatie te geven.