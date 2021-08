‘Potentieel Biotoop en Hortus wordt niet aangeboord door onzekerheid over toekomst’

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De Vrienden van de Hortus en De Biotoop willen de botanische tuin en de creatieve broedplaats in Haren graag behouden, maar kunnen nu weinig tot niets doen door onzekerheid over de toekomst. Die boodschap werd woensdagochtend meegegeven aan Groningse raadsleden, toen ze een werkbezoek brachten aan de twee natuurrijke terreinen.

De Rijksuniversiteit Groningen, nu nog eigenaar van de Hortus en de Biotoop, doet niets meer met de twee stukken grond en de universiteit liet vorig jaar weten De Biotoop en de Hortus te willen afstoten. De universiteit en de gemeente Groningen praten nu over verkoop aan de gemeente, maar deze situatie geeft veel onzekerheid voor de Hortus en De Biotoop.

Hortus en Biotoop willen door

De Hortus is volgens de Vrienden van de Hortus nog steeds één van de grootste ‘hotspots’ in Nederland als het gaat om biodiversiteit heeft de tuin een groot maatschappelijk belang door de educatieve en sociale functie.

“De Hortus ligt er prachtig bij met een groot potentieel”, zo laat Roel Strijkstra via de website van de gemeente Groningen weten, namens de Vrienden van de Hortus. “Maar door de onzekerheid over de toekomst wordt dat potentieel niet aangeboord. Als je niet zeker weet dat je over 5 jaar nog bestaat, komt er niets van de grond.”

Eind 2021 meer duidelijkheid

Als de RUG en de gemeente overeenstemming bereiken over de verkoop, wordt dit aan het einde van dit jaar aan de Groningse gemeenteraad voorgelegd. Begin april liet het college van B&W al weten dat het wat het college betreft het terrein van de Hortus en De Biotoop voorlopig blijft zoals het is.