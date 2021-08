“Positief dat Stadsbestuur heeft gezocht naar oplossing voor kermis, maar het smaakt naar willekeur”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad noemt het positief dat het Stadsbestuur heeft gezocht naar een oplossing voor de Groningens Ontzet kermis, maar spreekt wel van willekeur. Vorige week stelde de PVV vragen naar aanleiding van het niet doorgaan van de kermis.

Zaterdagavond maakte de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken bekend dat er toch een kermis komt. Deze krijgt een plekje op de Ossenmarkt. “Ik wil benadrukken dat ik het heel positief vind dat er door het Stadsbestuur is gezocht naar een oplossing”, vertelt fractievoorzitter Ton van Kesteren. “Vorige week heb ik inderdaad vragen gesteld aan het Stadsbestuur over het niet doorgaan van de kermis op de Grote Markt en ik kreeg toen al teruggekoppeld dat men druk bezig was om het te gaan organiseren op een andere plek. Maar het besluit brengt wel andere vragen te berde. Want waarom kan het op deze plek wel en waarom op de Grote Markt niet. Ik vind het getuigen van willekeur.”

Ossenmarkt is geen binnenstad

Van Kesteren is ook stellig. “We hebben het over Groningens Ontzet. Ik vind dat dat gevierd moet kunnen worden op de Grote Markt, dat is de aangewezen plek er voor. De mensen zijn na anderhalf jaar coronamaatregelen ook wel toe aan een feestje. De Ossenmarkt is geen binnenstad. Wat doet dat met de bezoekersstromen? Wat betekent het voor het pachtgeld dat de exploitanten moeten gaan betalen? Moeten zij straks het volle pond gaan betalen voor een plek die minder in het oog springt? En ondertussen lees ik het één en ander over onduidelijkheden over de samenstelling van de kermis, welke attracties er komen. Dat door beperkingen, omdat men op het dak van een parkeergarage staat, wellicht niet de topattracties geplaatst kunnen worden. Feit is dat mensen komen voor de topattracties. Ik verwacht daarom dat het Stadsbestuur coulant zal zijn en pachtgelden aantrekkelijk maakt voor een beroepsgroep die het al ontzettend zwaar heeft.”

Evenementen

Daarnaast vindt de fractievoorzitter het vreemd dat een kermis wel op de Ossenmarkt gehouden kan worden en niet op de Grote Markt. “Wat is het verschil? En waarom kan het in andere steden wel? De afgelopen weken hebben we gezien dat er verschillende kermissen gehouden konden worden in binnensteden. Het komt over als volledige willekeur. Bij een voetbalwedstrijd van de FC mogen duizenden mensen aanwezig zijn, maar festivals kunnen niet of met allerlei beperkingen. Begrijp me goed, het is prachtig voor het voetbal. Maar de evenementensector, inclusief kermisondernemers, heeft het echt zwaar. Dat zijn ondernemers die elke maand op nul beginnen. Een salaris, inkomsten, dat is voor hen geen vanzelfsprekendheid.”