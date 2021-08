Politiehond doorzoekt CSG Augustinus na aantreffen kapot raam

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag het CSG Augustinus aan de Admiraal de Ruyterlaan doorzocht nadat er een kapot raam was aangetroffen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de politie was er in het begin van de nacht een melding binnengekomen over een kapot raam. Agenten gingen daarop ter plaatse. Zij troffen een kapot raam aan en ook zagen zij bloedsporen op het kozijn en op een glasscherf. Om er zeker van te zijn dat zich niemand in het schoolgebouw ophield werd een hondengeleider naar de locatie gestuurd. De politiehond heeft samen met agenten het gebouw doorzocht. Daarbij werd er niemand aangetroffen.

De politie doet verder onderzoek in de zaak.