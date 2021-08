Politie zoekt naar inbreker rond Oosterhaven

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie heeft maandagochtend gezocht naar een inbreker in de omgeving van de Oosterhaven. Deze persoon heeft geprobeerd in te breken in een plezierjacht.

De inbraak vond vroeg in de ochtend plaats. De eigenaar van de boot had door dat iemand probeerde in te breken en heeft deze persoon weggejaagd. Daarna belde de pleziervaarder de politie, die een zoektocht hield in de omgeving.

Bij de mislukte inbraak werd niets buitgemaakt. De zoektocht van de politie duurde niet lang. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend.