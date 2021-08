Politie zoekt getuigen van steekincident Vechtstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident aan de Vechtstraat in de Rivierenbuurt, op dinsdag 24 augustus rond 16.30 uur.

Bij het incident, ter hoogte van de Geulstraat, is een 17-jarige jongen gewond geraakt. Hij werd met steekwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn twee verdachten aangehouden: een 16-jarige jongen en een 51-jarige vrouw, beide uit de stad. De vrouw is inmiddels vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar meer getuigen en camerabeelden. Volgens de politie moeten meerdere mensen het incident gezien hebben er zijn er wellicht camerabeelden van de nabije omgeving van de kruising. Getuigen wordt verzocht om contact op met de politie via 0900-8844.