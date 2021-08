Politie zoekt camerabeelden van gemaskerde overvaller tankstation Zonnelaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De jongeman die zondagavond het Shell-tankstation aan de Zonnelaan heeft overvallen, is nog steeds voortvluchtig. Hoewel inmiddels meerdere getuigen zijn gehoord en camerabeelden zijn bekeken, hoopt de politie dat er nog meer mensen zijn die camerabeelden hebben van de gemaskerde overvaller.

De verdachte ging er, vermoedelijk te voet, vandoor met een onbekende buit. Uit de getuigenverklaringen en camerabeelden van de overval blijkt dat de vermoedelijk een jonge man is tussen rond de 16 tot 18 jaar. De verdachte is ongeveer 1,65 meter lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij droeg een blauwe joggingsbroek en een zwarte jas. Ook droeg hij waarschijnlijk zwarte schoenen.

Mensen die zondagavond rond 21:30 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het tankstation of de Zonnelaan, kunnen contact opnemen met de politie, via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan via 0800-7000. Ook mensen met camerabeelden of andere informatie over deze overval worden met klem gevraagd contact op te nemen met de politie.