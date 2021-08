Politie vindt hennepkwekerij in portiekflat Paddepoel

nieuws

Foto: 112groningen

De politie heeft woensdagmiddag in een portiekflat in Paddepoel een hennepkwekerij aangetroffen. Dat meldt de incidentenwebsite 112.groningen.

De kwekerij bevatte 74 hennepplanten. De politie heeft een 42-jarige verdachte aangehouden. Hij moest voor verhoor mee naar het bureau.

Het is niet bekend hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen. Volgens een wijkagent was de hennepkwekerij in werking toen de politie een inval deed in de woning. De planten zijn ter plekke vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.