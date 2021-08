Politie op zoek naar vermiste 17-jarige jongen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is zondagavond op zoek naar een vermiste 17-jarige tiener. De jongen is voor het laatst gezien in de wijk Hoornse Meer.

Om de tiener op te sporen werd er rond 23.00 uur een Burgernetactie op touw gezet. Uit de informatie blijkt dat hij voor het laatst is gezien op de D.D. Eisenhowerstraat. Het gaat om een 17-jarige jongen met een blanke huidskleur, die 1.85 meter lang is. Hij heeft donkerblond haar met daarin een slag. Tijdens zijn vermissing droeg hij een grijs/zwart gestreepte hoody, grijze jeans, een bodywarmer en zwarte schoenen. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid een opoefiets bij zich met daarop een kratje.

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112. De actie werd even na middernacht afgesloten. De tiener was op dat moment nog niet terecht.

Tips112 https://t.co/mjdJyxlGXX — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) August 1, 2021