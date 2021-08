Politie houdt verdachten aan voor aanslag op Sikkom-journalist Willem Groeneveld

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De politie heeft, in de nacht van donderdag op vrijdag, twee verdachten aangehouden voor brandstichting en poging tot moord op Sikkom-journalist Willem Groeneveld. Ze zijn waarschijnlijk de twee mannen die, in de nacht van woensdag op donderdag, molotovcocktails in en tegen de woning van Groeneveld hebben gegooid.

De verdachten zijn een 32-jarige man en een 31-jarige man, allebei uit Groningen. Rechercheonderzoek en tips die binnen kwamen, na het delen van de beelden, hebben de politie naar de verdachten geleid. Volgens de politie is nog niet bekend wat de aanleiding van de aanslag is geweest. Dat moet blijken uit de verhoren van de verdachten en verder onderzoek van de recherche.

“Niet alleen de politie heeft deze zaak hoog opgenomen, we zien dat mensen veel hebben meegedacht”, zegt districtschef Frank Smilda. “De beelden zijn massaal gedeeld en de tips hebben er mede voor gezorgd dat de verdachten zo snel konden worden aangehouden.”

De politie vraagt iedereen de gedeelde beelden te verwijderen, zo stelt Smilda: “Op die manier kunnen we het vervolgonderzoek zo zorgvuldig mogelijk doen.”

Brandbommen door ruiten van woning gegooid

Bij de woning van Groeneveld, journalist van stadsblog Sikkom en DvhN, werd in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails door meerdere ramen gegooid. De journalist en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen. De politie was donderdag bezig met een uitgebreid onderzoek rond de woning van Groeneveld.

De aanslag op Groeneveld zorgde voor veel reacties, zowel uit de regio als de rest van het land. Groeneveld zelf liet donderdag weten bijgekomen te zijn van de eerste schrik, na de ‘laffe aanslag’ op zijn woning.