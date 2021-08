Platenbeurs op Vismarkt: “Ik zie ook steeds meer jonge mensen”

Lekker snuffelen tussen het oude vynil op de Vismarkt. Met enige regelmaat is daar namelijk een platenbeurs, waar liefhebbers komen kijken of er nog een mooie plaat voor het oprapen ligt.

Platenverkoper Dylan de Bruin is blij dat er weer lekker gespeurd kan worden naar de favoriete muziek, en hij ziet niet alleen oude volwassenen. “Ik zie ook steeds vaker jonge mensen die geïnteresseerd zijn in platen. Die hebben het dan waarschijnlijk van hun ouders meegekregen.”

Een jonge dame bevestigt het: “Ja ik luisterde altijd naar platen met mijn moeder. Het is gewoon leuk om lekker op onderzoek uit te gaan en te kijken of er iets tussen zit wat je leuk vindt. En het is gewoon een leuk uitje.”