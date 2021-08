Het bezig zijn met kamerplanten is op het moment een populaire activiteit. Daarom werd er afgelopen zaterdag een ruildag voor planten en stekjes georganiseerd bij Het Groenhuis, een wijkproject in de Indische buurt.

Bezoekers konden planten en stekjes meenemen en inleveren. Vervolgens konden ze een plant of stekje uitzoeken om thuis te planten.

Het Groenhuis is een wijkproject in de Indische buurt waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Centraal thema bij activiteiten is duurzaamheid.