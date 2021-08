Plannen project Q aangepast

nieuws

Op de hoek van de Vondellaan en de Queridolaan verschijnt straks een gebouw van 45 meter hoog. De woontoren is bestemd voor senioren.

Het gebouw heet project Q, en krijgt maximaal 15 etages. Het is de opvolger van de Vondelflat. Het lommerrijke groen uit de Wijert moet zichtbaar en beleefbaar blijven, zo stelt het stadsbestuur. Maar de vraag naar woningen in de stad blijft onverminderd groot: ‘Zeker naar dit soort woningen voor oudere mensen,’ zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

De plannen zijn na gesprekken met de buurt aangepast. Omwonenden maken zich met name zorgen over de parkeerdruk in de buurt: ‘We spreken met de verhuurder af dat er geen mensen komen te wonen met meerdere auto’s. Die passen dan niet in de parkeergarage,’ aldus Van der Schaaf.