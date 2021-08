Planeet Jupiter komende periode extra goed te zien

nieuws

Foto: NASA/JPL/USGS - Deze afbeelding of video is gecatalogiseerd door Jet Propulsion Laboratory van de Verenigde Staten National Aeronautics and Space Administration (NASA)onder Foto ID: PIA00343., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11829

De planeet Jupiter is de komende periode extra goed te zien. Aanstaande vrijdag staat de planeet op één lijn met de aarde en de zon. Dat meldt WeerOnline.

Jupiter is de vijfde en grootste planeet van ons zonnestelsel. Het op één lijn komen met de zon en de aarde wordt ook wel de oppositie van Jupiter met de zon genoemd. Door de relatief kleine afstand tussen de aarde en Jupiter tijdens de periode van de oppositie is de planeet relatief groot en helder en dus goed te zien. De oppositie vindt komende vrijdag rond 02.30 uur plaats.

Komende dagen

Omdat Jupiter, de aarde en de zon op dezelfde lijn liggen wordt Jupiter zichtbaar op het moment dat de zon ondergaat. Daardoor is de planeet vrijwel de hele nacht te zien. Jupiter komt na zonsondergang op in het oosten en gaat met de opkomst van de zon weer onder in het westen. Niet alleen komende vrijdag is de planeet goed te zien, ook in de dagen voorafgaand en in de dagen er na.

Heldere ster

Met het blote oog is Jupiter te zien als een heldere ster. Met behulp van een verrekijker heb je kans om ook de vier grootste manen te spotten. Met een telescoop krijg je ook de karakteristieke banden in beeld. Over 398 dagen vindt de situatie opnieuw plaats.