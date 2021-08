Pieterburen zoekt telelensfoto’s van achterpoot zeehond in Onlanden

nieuws

Foto: Boswachter Warner Reinink van Natuurmonumenten via Twitter (@WarnerReinink)

Het Zeehondencentrum in Pieterburen is nog steeds op zoek naar foto’s van een merknummer, wat op de achterpoot staat van de zeehond die momenteel vertoeft in natuurgebied de Onlanden.

Hoewel het Zeehondencentrum het dier voorlopig met rust laat, houdt het de gezondheid van het dier wel in de gaten. “We hoorden vanochtend nog weer een melding van iemand dat ie op dezelfde plek zat”, zo stelt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum. “Op een foto van gisteren leek de zeehond nog in goede conditie te zijn.”

Wit vlekje is mogelijk merk van Duits opvangcentrum

Het Zeehondencentrum liet afgelopen vrijdag al weten dat verschillende mensen een wit vlekje aan de achterpoot van het dier hebben zien zitten. Dat zou erop kunnen duiden dat het dier een merkje heeft, wat erop duidt dat het dier ooit in een opvang heeft gezeten. Dat merkje bevat een nummer, maar een duidelijke foto daarvan is er nog niet. Volgens Van Dijk moet dit nummer met een goede telelens wel te fotograferen zijn, maar een foto met het nummer is er nog niet.

Telelensfoto van nummer op achterpoot gezocht

Daarom vraagt het Zeehondencentrum aan fotografen met een telelens om hierop te letten en te proberen het nummer te fotograferen. Maar wel vanaf een grote afstand, want dan wordt het dier niet verstoord. Minimaal dertig meter afstand is daarvoor nodig.

Van Dijk “Als er iemand is met een telelens, dan zou het heel fijn zijn om een goede foto te krijgen. Want als het klopt dat het dier in een opvang heeft gezeten, dan kunnen we precies nagaan waar het dier is geweest.”