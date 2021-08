Pieter Sijpersma wordt waarnemend hoofdredacteur RTV Noord

nieuws

foto: Bob de Vries

Pieter Sijpersma gaat vanaf 1 september aan de slag als waarnemend hoofdredacteur bij RTV Noord. Sijpersma vervangt hoofdredacteur Mischa van den Berg, die zich na een conflict ziek meldde.

Sijpersma was van 2003 tot 2017 hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. De laatste jaren is hij bezig met het vertalen van boeken. Ook schreef hij een biografie over politicus Hans Wiegel (VVD). Dit boek is genomineerd voor de PrinsjesBoekenPrijs. Aan het Dagblad van het Noorden laat Sijpersma weten dat hij niet lang na hoefde te denken toen de vraag binnen kwam. Sijpersma zegt dat RTV Noord hem dierbaar is en ook speelt de persoonlijke loyaliteit een rol. Ten derde spelen er bij RTV Noord problemen en Sijpersma denkt dat hij daar wel wat aan kan doen.

Welke problemen er precies spelen is bij Sijpersma nog onbekend. “Dat weet ik nog niet precies. Ik heb verschillende mensen gesproken en verschillende verhalen gehoord. Maar ik heb nog geen enkel stuk gezien. Toch denk ik dat ik hieruit kan komen”, zegt hij in het Dagblad van het Noorden.