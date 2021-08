Persoon gewond bij verkeersongeluk Vismarkt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Vismarkt is een persoon gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur ter hoogte van het zebrapad tussen de Vismarkt en het Akerkhof. “Wat er precies gebeurd is, is mij niet helemaal duidelijk”, vertelt Ten Cate. “Eén persoon is in ieder geval gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Behalve verschillende politievoertuigen staat hier ook een ambulance en een voertuig van een verpleegkundig specialist. Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.