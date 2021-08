Personen proberen zich te verstoppen voor agenten na melding geluidsoverlast

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De bewoners van een woning in Vinkhuizen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een bekeuring gekregen vanwege geluidsoverlast. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de politie was er een melding binnengekomen over luide muziek en geschreeuw uit een woning. Agenten gingen daarop poolshoogte nemen. “Het betrof geluidsoverlast afkomstig uit een rijtjeswoning”, schrijft de politie. “Bij de woning hoorden we luide muziek. Echter werd er na aankloppen niet open gedaan.” Toch was het de aanwezigen in de woning niet ontgaan dat er politie voor de deur stond. “De personen hadden zich na het aankloppen verstopt in de tuin en de keuken van de woning. Wij hebben de bewoners achter de schutting aangesproken op de muziek en vooral op hun kinderachtige gedrag.”

Uit onderzoek bleek dat het niet de eerste keer was dat agenten af waren gekomen op een geluidsoverlastmelding vanuit deze woning. Daarom is er een bekeuring opgemaakt.