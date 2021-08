Partij voor het Noorden wil opheldering over onderhoud bruggen en viaducten in provincie

nieuws

Foto via Arjen Boswijk

De Statenfractie van de Partij voor het Noorden wil opheldering van het provinciebestuur over de staat van ‘kunstwerken’ in en op de rijkswegen die door de provincie lopen. De fractie heeft dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De vragen volgen op de berichtgeving van de NOS van afgelopen maandag. De omroep concludeert, uit cijfers van Rijkswaterstaat, dat veel bouwwerken in het Nederlandse rijkswegennet aan het eind van hun levensduur zijn of zijn daar zelfs al overheen.

De Partij voor het Noorden wil nu weten of er ook in Groningen bruggen, viaducten en spoorbruggen zijn die nodig onderhoud moeten krijgen, maar dat nog niet hebben gehad. Daarbij gaat het de fractie niet alleen om objecten van de provincie, maar ook om die van de Rijksoverheid en van gemeentes. “De Partij voor het Noorden maakt zich niet direct zorgen”, zo laat Dries Zwart dinsdagmiddag weten. “Maar we willen wel graag weten waar wij in Groningen aan toe zijn, nu en in de toekomst.