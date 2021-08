Partij voor de Dieren roept Hullabaloo op geen vuurwerk af te steken

nieuws

De organisatie van Hullabaloo moet, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, afzien van het afsteken van vuurwerk op het festival. De Groningse raadsfractie maakt zich zorgen over de schade die het aanricht bij de dieren in het Stadspark.

De Partij voor de Dieren heeft de organisatie van Hullabaloo maandag opgeroepen om een duurzaam alternatief te kiezen. De gemeenteraadsfractie van de PvdD stelt ook vragen aan het college van B&W.

Vuurwerk is volgens de Partij voor de Dieren niet duurzaam of groen. “Het afsteken van vuurwerk is zowel voor mens, dier als milieu zeer schadelijk”, zo stelt Wynanda van der Land namens de PvdD-fractie. “Niet alleen deze schadelijke stoffen hebben voor dieren nadelige gevolgen. Ook het lawaai zorgt voor veel stress onder zowel huisdieren als wilde dieren.”