Papiermolen verlengt zwemseizoen met een week

Zwembad de Papiermolen heeft het zwemseizoen van 2021 met een week verlengd. Recreanten kunnen tot 12 september gebruik maken van de faciliteiten.

Het zwembad zou eigenlijk op zondag 5 september de deuren voor het laatst sluiten. Maar het team van het zwembad heeft besloten een week langer open te blijven. Op zondag 12 september om 17.00 gaan de deuren dicht voor dit seizoen voor normale recreanten.

Of het Baas-Hond-Zwemmen ook een week wordt uitgesteld, is niet bekend. Houdt hiervoor social media en de website in de gaten.