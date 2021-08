Paginagrote advertentie in grote dagbladen: ‘Laat aandacht voor gevolgen aardbevingen niet verslappen’

nieuws

In drie grote dagbladen is maandagochtend een paginagrote advertentie te vinden van de Groninger Bodem Beweging, de GBB. Met de advertentie vraagt men landelijke aandacht voor de problematiek in Groningen die steeds verder lijkt te verslappen.

Maandag is het precies negen jaar geleden dat de omgeving van Huizinge getroffen werd door een aardbeving met een geschatte magnitude van 3,6 op de schaal van Richter. Daarmee is het de krachtigste aardbeving die ooit gemeten is in de provincie Groningen. De effecten van deze beving waren en zijn nog steeds groot. In februari 2013 achtte toenmalig minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken het noodzakelijk om woningen te versterken. “Na bijna negen jaar is echter nog geen 8% van de 26.844 huizen in de versterkingsoperatie daadwerkelijk versterkt”, laat de GBB weten. “Na de aardbeving van Huizinge zijn bewoners niet alleen de dupe geworden van de beving maar evenzeer ook van een volledig tekortschietend beleid om problemen op te lossen.”

Aandacht verslapt

De GBB merkt ook dat de landelijke aandacht voor het Groningse probleem verslapt. “Kennelijk denkt men dat nu de gaskraan dichtgaat en de schadeafhandeling en versterking zijn ondergebracht bij het rijk, alles goed komt. Niets is minder waar. De problemen in Groningen duren onverminderd voort. Zo is volgens deskundigen het risico op zwaardere bevingen niet verdwenen, ook al gaat de gaskraan dicht. Het is daarom cruciaal dat zwakke huizen snel worden versterkt.” De GBB ziet echter dat de versterkingsoperatie niet op gang komt. De aanpak is erg complex en de regie is over teveel partijen verdeeld. Een groot aantal mensen zal in het huidige tempo tien tot twintig jaar moeten wachten voor zij aan de beurt zijn.

Murw

Door alle regelgeving is er een groeiend aantal bewoners, murw geworden, dat de schade niet meer meldt. “Bewoners krijgen bij schadeafhandeling en versterking te maken met een reeks van professionals. Veel bewoners worden psychisch zwaar belast en krijgen te maken met gezondheidsklachten, zo blijkt uit onderzoek. Er is momenteel geen structurele ondersteuning voor deze bewoners. Groningers zijn door onverantwoorde gaswinning onder hun huizen en door een daaropvolgend falend overheidsbeleid tot slachtoffer gemaakt. Wij eisen daarom van het rijk volledige genoegdoening. Wij eisen dat er minder wordt gerekend en meer wordt gedaan om de problemen op te lossen.”

Hand van de knip

De GBB pleit er ook voor dat er voldoende bouwcapaciteit voor Groningen wordt gereserveerd. Daarnaast roept het het kabinet op om de hand van de knip te halen en om het probleem snel op te lossen. “Net zo snel en royaal als de miljarden opbrengsten van de gaswinning zijn uitgegeven.”