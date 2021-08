Gewapende overval op tankstation Zonnelaan, dader voortvluchtig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er heeft zondagavond een overval plaatsgevonden op een tankstation aan de Zonnelaan. De politie heeft een Burgernetactie op touw gezet om de dader te traceren.

De overval vond plaats even na 21.30 uur. “Een persoon overviel het tankstation onder bedreiging van een vuurwapen”, vertelt een politiewoordvoerder. “De verdachte is daarna gevlucht. Wij vermoeden dat hij er op de voet vandoor is gegaan. Niemand is gewond geraakt. We doen in en rondom het tankstation onderzoek.” Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl ziet dat er bij het tankstation verschillende politiewagens staan. De fotograaf vertelt dat er in de omgeving gezocht wordt naar de dader. Daarbij krijgen agenten hulp van een politiehond.

Burgernet

In de Burgernetactie worden inwoners gevraagd uit te kijken naar een man die ongeveer 17 jaar oud is. Hij is 1.65 meter lang, heeft een getinte huidskleur en heeft donkere ogen. Ten tijde van de overval droeg hij een blauwe joggingsbroek en een zwarte (gladde) jas, mogelijk in combinatie met zwarte schoenen. Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112. De politie roept mensen nadrukkelijk op om bij aantreffen van de persoon zelf geen actie te ondernemen. Rond 22.45 uur laat men weten dat de dader nog niet is aangetroffen.

Camerabeelden

De politiewoordvoerder laat weten dat men in graag in contact komt met getuigen. “Ook als u mogelijk camerabeelden van de omgeving heeft dan komen wij graag in contact met u. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0900 88 44.”