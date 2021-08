Persoon met vuurwapen overvalt supermarkt Eikenlaan, verdachte voortvluchtig

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een supermarkt aan de Eikenlaan in de Groningse wijk Selwerd is vrijdagavond overvallen. Er is een Burgernetactie gestart om de dader te traceren.

De overval vond rond 21.30 uur plaats. “De verdachte is er na de overval lopend vandoor gegaan”, wordt gemeld in het Burgernetbericht. “Welke kant de verdachte op is gelopen is onbekend. De persoon had ten tijde van de overval een bivakmuts op en was volledig in het zwart gekleed. Hij droeg zwarte schoenen met een opvallende witte zool. Hij was in het bezit van een vuurwapen. Bij aantreffen direct contact zoeken met de politie op alarmnummer 112 en zelf geen actie ondernemen.”

Op zoek naar camerabeelden

Een woordvoerder van de politie laat weten dat men graag in contact komt met mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Eikenlaan. “Ook komen wij graag in contact met mensen die in deze omgeving in bezit zijn van camerabeelden. Op dit moment doen we onderzoek op de plaats delict. Er zullen getuigen worden gehoord en er zal forensisch onderzoek worden gedaan.”

Supermarkt gesloten

Incidentfotografen melden dat de supermarkt is afgesloten en dat klanten naar buiten zijn gestuurd. De politie doet in de omgeving van de supermarkt onderzoek. Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl dragen de agenten die in de buurt van de supermarkt onderzoek doen zogeheten zware vesten.

Later meer.