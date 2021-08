Overlast gevende studenten in Acero uit kamer gezet

nieuws

Woningcorporatie Lefier heeft in de afgelopen weken vier studenten uit hun kamer in de nieuwe studentenflat Acero gezet. Dat laat een woordvoerder van Lefier weten aan de Universiteitskrant.

De studenten zouden grote overlast veroorzaken. “Dit is het laatste middel dat we in willen en kunnen zetten’, zegt Eefje Keuper van Lefier tegen de Ukrant. “Als we specifieke overlastbewoners in beeld hebben, proberen we eerst een gedragsaanwijzing op te leggen. Dus afspraken maken over dat iemand iets niet meer, of juist wel moet doen. Het doel is dat je hoopt dat iemand zich eraan houdt en de overlast stopt. In het uiterste geval zetten we iemand uit.’

Volgens de Ukrant kampt Acero aan de Esdoornlaan al maanden met overlast, van onder meer harde muziek, luidruchtig gedrag en bewoners die spullen uit het raam gooiden. De politie deelde in mei al eens zestien boetes van 150 euro uit wegens een uit de hand gelopen feest.

De politie heeft inmiddels via een eigen pasje toegang tot het gebouw. Sinds vorige week heeft Acero ook een beveiliger. ‘Hij is er ’s nachts en spreekt mensen aan op hun gedrag’, zegt Eefje Keuper van Lefier. ‘Dat helpt ons enorm om te achterhalen wie de overlast veroorzaken. Als we dat weten, kunnen we de overlast ook gericht aanpakken.’