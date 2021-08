Oud-wethouder Hans Morssink overleden: “Hele aimabele man”

nieuws

Foto: Andor Heij

Oud-wethouder Hans Morssink (CDA) van de gemeente Groningen is overleden. Dat melden verschillende media. Morssink is 68 jaar geworden.

Morssink was van 1982 tot 1994 wethouder in Groningen. In 1982 kwam hij als jongste wethouder in het college. Hij had onder andere de portefeuilles Milieu, Markt en Jeugdzaken in beheer. “Het was een hele aimabele man”, vertelt politiek verslaggever Ecco van Oosterhout. “Het waren de jaren dat de Partij van de Arbeid in Groningen echt groot was. Maar ook het CDA had behoorlijk wat aanzien. Morssink was in mijn ogen een hele progressieve CDA’er.”

Woonschepencomité

Van Oosterhout heeft in die periode diverse keren met Morssink samengewerkt. “Ik was toen nog actief in het Woonschepencomité. Omdat het Havenwezen in zijn portefeuille viel heb ik diverse keren met hem gesproken. Als Woonschepencomité hadden we in die tijd behoorlijk wat conflicten met het Stadsbestuur. Maar met Morssink konden we altijd heel goed praten. Op een gegeven moment had hij door hoe wij werkten. Hij zei, als jullie iets zeggen dan doen jullie dat ook. Afspraak is bij jullie afspraak. Dat heeft hij zich best wel aangetrokken, en we hebben toen ook best wel wat bereikt. Ja, een zeer gewaardeerde wethouder.”

Veel betekend

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen meldt in een schriftelijke reactie: “Morssink heeft in zijn bestuurlijke loopbaan veel voor de gemeente en de regio betekend. Wij wensen zijn partner, familie en vrienden sterkte bij dit verlies.”

Wethouder in Leek

Bij zijn afscheid in 1994 werd Morssink benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zijn politieke carrière was toen echter nog niet voorbij. Na raadslid en directeur van de Hulpverleningsdienst geweest te zijn, werd hij in 2011 wethouder in de gemeente Leek. Een functie die hij tot het opheffen van de gemeente in 2018 zou blijven vervullen.