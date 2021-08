Organisatie zet streep door Nazomeren Festival

nieuws

Het Nazomeren Festival dat op 4 en 11 september gehouden zou worden op het festivalterrein bij Roodehaan gaat niet door. Dat heeft de organisatie aan het Dagblad van het Noorden laten weten.

Aanleiding voor de afgelasting is de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond. Rutte maakte bekend dat festivals tot 20 september niet zijn toegestaan. Uitzondering zijn festivals waar een maximum geldt van 750 bezoekers en mensen op anderhalve meter afstand van elkaar op een stoel kunnen zitten. De organisatie laat weten dat er na de persconferentie geen andere keus rest dan afgelasting. Het festival uitstellen tot later in september, of oktober, is niet mogelijk.

Het festival wordt nu verplaatst naar volgend jaar. Voor Nazomeren waren zesduizend kaarten beschikbaar. Die waren nagenoeg allemaal verkocht.