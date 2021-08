Oranje rattenslang duikt op in Grote Leliestraat

nieuws

Deze week is een oranje rattenslang opgedoken in de Grote Leliestraat. Er verplaatsten zich daar vaker ongewone dieren door de straat.



De rattenslang is inmiddels veiliggesteld en de Dierenambulance is nu op zoek naar de eigenaar. ‘Kent iemand deze slang en/of zijn baasje? Neem contact op met de Dierenambulance Groningen’.

Enkele jaren geleden kon men in dezelfde straat langdurig genieten van een loslopende pauw en vorige week scharrelde er een schildpad rond op weg naar het Noorderplantsoen.

Zwarte rattenslangen komen sinds begin deze eeuw ook voor rond vliegveld Eelde, nadat een dorpsbewoner daar enkele slangen uitzette. Ze verspreiden zich langzaam verder en zijn inmiddels ook in Peize waargenomen.

Rattenslangen zijn voor mensen niet gevaarlijk. Het zijn wurgslangen die vooral knaagdieren eten.