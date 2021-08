Optredens Jimmy Rosenberg op 19 en 20 augustus in EM2

nieuws

Beeldbewerking: EM2 Groningen

De liveoptredens van Jimmy Rosenberg vinden op 19 en 20 augustus plaats in EM2. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

De optredens maken onderdeel uit van een Europese tour die aanvankelijk al eerder gehouden zouden worden maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Na een aantal keren verplaatst te zijn gaat het dan nu echt gebeuren. Jimmy Rosenberg werd geboren op 10 april 1980 en is een Nederlandse Sinti gitarist. Hij staat te boek als één van de beste gitaristen van deze tijd die actief is in de gipsy jazz.

Op zijn zesde speelde hij al improvisaties van Django Reinhardt. Dit deed hij allemaal op gehoor en gevoel. De afgelopen twaalf jaar werd er weinig van Rosenberg vernomen. De druk was te groot voor hem. Na jaren afwezig te zijn geweest is het nu tijd voor een comeback. Meer informatie over de optredens is te vinden op deze website.