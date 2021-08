Oproep mensen met dementie in Groningen aan politiek: “Maak helder wat je gaat doen”

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

De organisatie ‘mensen met dementie in Groningen’ heeft politieke partijen in de Groningse gemeenteraad door middel van een brief opgeroepen om in de aanstaande verkiezingsprogramma’s duidelijk te maken wat men wil gaan doen voor ouderen en mensen met dementie.

Aanleiding voor de brief zijn de gemeenteraadsverkiezingen van volgend voorjaar. Omdat de verkiezingsprogramma’s op dit moment worden geschreven leek het de organisatie verstandig om nu een brief te schrijven. Men stelt dat Nederland in hoog tempo vergrijst. “De verwachting is dat er in 2040 meer dan 2,4 miljoen 75-plussers zijn”, schrijft ‘mensen met dementie in Groningen’. “Als je ouder wordt betekent het overigens niet vanzelfsprekend dat je zorg nodig hebt. Het aantal mensen met dementie is in 2021 met 300.000 toegenomen. Als je ouder wordt, of de diagnose dementie krijgt, dan blijf je graag zo lang mogelijk thuis wonen in je eigen omgeving.”

Volgens de organisatie is het daarom belangrijk dat lokale partijen hun verantwoordelijkheid hebben, of nemen om goede zorg en welzijn voor de inwoners te garanderen. Zij willen dat hier duidelijk aandacht voor komt in de verkiezingsprogramma’s.

