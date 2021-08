Opnieuw ongeluk met meerdere voertuigen op A28

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Ter hoogte van de wegwerkzaamheden op de A28 tussen Groningen en Haren heeft zondagmiddag opnieuw een verkeersongeluk plaatsgevonden. Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde rond 14.55 uur. “Het is gebeurd op de plek waar de rechterrijstrook wordt afgesloten”, vertelt een ooggetuige. “Op het allerlaatste moment drukte de bestuurder van een witte Hyundai zijn voertuig er tussen. Een achteropkomende automobilist moest daardoor vol op de rem. Andere automobilisten konden niet snel genoeg anticiperen waardoor zij op elkaar botsten. In totaal zijn er drie auto’s bij het ongeluk betrokken.”

Snelweg deels afgesloten

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is er één persoon gewond geraakt. “Deze persoon wordt behandeld in een ambulance. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Eén van de personenauto’s is door een bergingsbedrijf weggesleept. De andere voertuigen konden op eigen kracht hun weg vervolgen. Bij het ongeluk stond ook een vierde personenauto, maar deze stond met pech op de vluchtstrook.” Door het ongeluk was de linkerrijstrook tussen Groningen-Zuid en Haren enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij.

Zaterdagavond

Zaterdagavond ging het ook al mis op de A28.. Ter hoogte van de afrit Haren botste toen de bestuurder van een personenauto op een middengeleider.