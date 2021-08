Opnieuw lichte toename aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in de afgelopen vierentwintig uur opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die dinsdagochtend naar buiten werden gebracht.

Dinsdagochtend behandelden de Groninger ziekenhuizen 17 coronapatiënten, waarvan acht op een IC. Van de vijftien patiënten die maandag in Groningen opgenomen waren, lagen er zeven op een IC.

Het totale aantal coronapatiënten in Noord-Nederland als geheel bleef ongewijzigd sinds maandagochtend, met 37 opgenomen coronapatiënten. Van deze patiënten zijn er 19 opgenomen op een IC. Van de 37 opgenomen patiënten in Groningen, Drenthe en Friesland, komen er veertien van buiten de regio.

Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten met dertien opnames. In totaal behandelden Nederlandse ziekenhuizen op dinsdagochtend 691 mensen met COVID, waarvan 230 op een IC.