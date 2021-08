Opmerkelijk Vindicat-bord in binnenstad: gemeente weet van niets

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de hoek van de Oude Ebbingestraat met de Hofstraat hangt sinds dinsdag een opmerkelijk bord dat zich tegen Vindicat keert. De gemeente Groningen zegt niets met de actie te maken te hebben.

Het bord is bevestigd aan een paal waar meerdere borden aan hangen. Op het bord wordt gesproken van een Vindicatvrije zone. “Het lijkt een houten bord te zijn dat op de paal is gelijmd”, vertelt fotograaf Patrick Wind. Ondanks dat ook het logo van de gemeente Groningen op het bord staat is men bij de gemeente niet op de hoogte van de actie. “We hebben hier ook niet aan meegewerkt”, laat een woordvoerder weten. De gemeente doet onderzoek naar de precieze achtergrond.

Op het bord staat ook het logo van ‘Kamp Seedorf’. Dit is een streetart-collectief uit Almere waarbij onbekend is uit hoeveel leden het bestaat. De groep is sinds 2010 actief. De kunstwerken die de groep maakt zijn vaak gebaseerd op voetballers, rappers of andere excentrieke figuren en persoonlijkheden. De kunstwerken bestaan vrijwel altijd uit handgeschilderde papieren posters die met lijm worden opgepakt en daarom makkelijk te verwijderen zijn.