Opluchting bij Willem Groeneveld na arrestatie aanslagverdachten

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Willem Groeneveld, journalist bij Stadsblog Sikkom en Dagblad van het Noorden, is opgelucht dat de verdachten van de aanslag op zijn huis ziijn opgepakt door de politie. Dat heeft de journalist vrijdag laten weten aan verschillende media.

Groeneveld stelt blij te zijn met de inzet van politie en justitie bij de zoektocht naar de twee brandstichters. De journalist vertelt dat hij zijn leven vanaf nu weer langzaam op wil proberen te pakken.

Over de aanleiding voor de aanslag, willen zowel de journalist als de politie nog niets kwijt. Maar Groeneveld laat weten dat hij ‘regelmatig mensen boos maakt met artikelen’. Voor Groeneveld was het dan ook niet de eerste keer dat hij het doelwit werd van intimidatie en vernieling.

Brandbommen door ruiten van woning gegooid

De politie arresteerde, in de nacht van donderdag op vrijdag, twee mannen van 32 en 31 jaar uit de Stad. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op de woning van Groeneveld, waarbij in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails door de ruiten werden gegooid. De journalist en zijn partner wisten zelf het vuur te blussen. De politie was donderdag bezig met een uitgebreid onderzoek rond de woning van Groeneveld.

De aanslag op Groeneveld zorgde voor veel reacties, zowel uit de regio als de rest van het land. Groeneveld zelf liet donderdag weten bijgekomen te zijn van de eerste schrik, na de ‘laffe aanslag’ op zijn woning.