Opbouw Suikermarkt nagenoeg klaar: “We verwachten dat het een mooie dag gaat worden”

nieuws

Foto: Maartje van der Meulen

Er werd zaterdag nog druk gewerkt op het oude Suikerunieterrein. Zondag vindt op het terrein, bij EM2, de tweede editie van dit jaar van de Suikermarkt plaats.

Op 4 juli vond de eerste editie plaats die toen goed werd bezocht. “We hopen opnieuw op een geweldig mooie dag”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in, en volgens mij hebben we ook alle ingrediënten om er een succesvolle dag van te maken. We hebben hier tot morgen tussen de 65 en 75 kraampjes staan. Daar zit van alles tussen. Zo zijn er kraameigenaren die vintage kleding verkopen, maar worden er ook meubeltjes verkocht.” En ook aan de inwendige mens is gedacht. “Er zijn kraampjes waar eten verkocht wordt en ook is er een mooie koffiestand. Er zijn ijsjes te koop, EM2 zorgt voor lekkere drankjes, en kinderen kunnen geschminkt worden.”

De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur. “Voor iedereen is er wel wat wils. Hoeveel bezoekers er gaan komen? Ik weet het niet, maar we hopen dat het net als in juli een hele mooie dag gaat worden. Toen hadden we met zijn allen echt een beetje een festival-vibe. Het zou geweldig zijn als we dat gevoel morgen weer weten te creëren.”

In 2018 vond één van de eerste Suikermarkten plaats. Douwe van der Meulen maakte het filmpje en tekende ook voor de muziek: