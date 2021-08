“Op woensdag toenemende bewolking, in het weekend een stevige noordelijke wind”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De temperatuur blijft de komende dagen rond de 20 graden schommelen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er eerst af en toe zon maar neemt de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag raakt het geheel bewolkt en in de avond is er kans op een buitje. Bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 19 of 20 graden. Op donderdag is er eerst bewolking met kans op een spatje regen. In de middag krijgt de zon veel ruimte en komt de maximumtemperatuur op 19 of 20 graden te liggen. De wind is matig, windkracht 3 tot 4, en komt uit noordelijke richting.”

“Vrijdag valt er in de ochtend eerst nog een bui, in de middag is er af en toe zon. Bij een stevige noordenwind, windkracht 4, wordt het 18 of 19 graden. In het weekend is er op zaterdag veel bewolking met een bui en wordt het 18 of 19 graden. Op zondag blijft het droog en is er meer zon. Dan wordt het 21 graden. Op beide dagen staat er een stevige noordelijke wind. Na het weekend gaat de wind liggen en is er wat vaker zon. Het kwik schommelt rond de 20 graden en het blijft droog.”

