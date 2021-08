Ook Rutte houdt slag om de arm bij streefjaar 2028 voor einde versterkingsoperatie

nieuws

Nadat het Staatstoezicht op de Mijnen een maand geleden al twijfels uitsprak over de afronding van de versterkingsoperatie in Groningen in 2028, stelt ook demissionair premier Rutte dat hij geen zekerheid heeft over dit streefjaar. Volgens verschillende media zei de premier dat donderdagmiddag, tijdens een bezoek aan het Groningse aardbevingsgebied.

De demissionair premier blijft erbij dat 2028 haalbaar is, maar wil tegelijkertijd eerst de plannen zien van het Rijksoverheid, de Nationaal Coördinator Groningen en de betrokken gemeentes. Het werk in Groningen zou daarnaast erg complex blijken, waardoor een vertraging niet uit te sluiten is. Een tekort aan geld zou volgens de premier echter geen belemmering moeten zijn.

Werkbezoek aan Groningen

De premier bracht donderdagmiddag een werkbezoek aan Groningen. De premier sprak onder meer met bevingsgedupeerden, de Commissie Bijzondere Situaties en de organisatie Stut-en-Steun in het gemeentehuis in Loppersum. Later op de middag sprak de demissionair premier in Steendam met leden van de werkgroep ‘Dorp in eigen hand’.

Vanaf vijf uur in de Stad

Vanaf vijf uur is de premier in de Stad. Hij brengt dan een bezoek aan de busremise van het OV-bureau Groningen-Drenthe, in het kader van de energietransitie. Bij dit busstation is onlangs een van de grootste groene waterstoftankstations van Europa geopend. Ook zijn er onlangs 20 nieuwe waterstofbussen door Qbuzz in gebruik genomen.