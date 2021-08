OOG Ochtendshow zoek nieuwsgierige Groningers

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De OOG Ochtendshow is op zoek naar nieuwe medewerkers. De programmamakers zijn daarom op zoek naar nieuwsgierige Groningers!



En dat is dus niet alleen mensen uit de stad Groningen, maar uit de hele gemeente, dus ook bijvoorbeeld uit Haren, Ten Boer, enz. Er zijn functies beschikbaar als co-presentator en redactiemedewerkers. “Je moet het leuk vinden om het nieuws uit onze gemeente bij de luisteraar te brengen”, vertelt programmaco├Ârdinator Rick van der Velde. Ervaring is prettig, maar niet noodzakelijk. Iedere nieuwe medewerker ontvangt een uitgebreide training en support. Wel is het belangrijk dat je met computers kunt omgaan: “Om zo milieuvriendelijk mogelijk het programma te brengen, werken we in de cloud”, legt Van der Velde uit.

Verder zijn een goede kennis van de Nederlandse taal, kunnen werken in teamverband en een chronisch gebrek aan ochtendhumeur een vereiste, lacht hij. “Het is immers een ochtendshow! Voor een aantal functies betekent dit dat we om 6.30 uur beginnen.”

Klik hier om meer informatie over de vacatures te vinden.