‘Onzekerheid bij huurders Selwerd rond sloop- en nieuwbouwplannen van corporaties’

Foto: SP Groningen

Bewoners van sociale huurwoningen aan de Elzenlaan, de Hazelaarstraat, de Gelderse Roosstraat, de Lijsterbeslaan en de Iepenlaan zijn bang dat ze, door de sloopplannen van woningcorporaties Nijestee en De Huismeesters, niet meer in hun eigen straat kunnen wonen. Dat blijkt volgens de gemeenteraadsfractie van de SP uit een rondgang in de wijk.

Ook weten de huurders niet of ze, na de herbouw van woningen in Selwerd vergelijkbare huurwoningen en huurprijzen kunnen verwachten.

“We zien dat huurders veel te lang in onzekerheid zitten en aan het lijntje gehouden worden”, zo stelt SP-afdelingsvoorzitter Hans de Waard. “Niet alleen in Selwerd, maar bijvoorbeeld ook in Vinkhuizen en De Wijert.”

De huurders en de SP willen op korte termijn duidelijk van de corporaties over een terugkeergarantie en een woonlastengarantie. De Waard: “Het lijkt erop dat deze twee heldere en doodnormale eisen voor zowel corporaties als de gemeenteraad moeilijk zijn om aan te voldoen. Daarom blijven wij met huurders hiervoor pleiten en actie voeren.”

De SP roept huurders op ook zelf hun ervaringen bij de SP te melden, zodat de raadsfractie deze ervaringen in de gemeenteraad kan gebruiken om verbeteringen voor huurders af te dwingen.