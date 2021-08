“Onrust over ventilatie in schoolgebouwen speelt ook in Groningen, leden maken zich zorgen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ventileren. Het is sinds enige tijd één van de kernwoorden van het demissionaire kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Toch maken leraren op primaire en secundaire scholen zich flinke zorgen over de kwaliteit van het ventileren op hun werkplekken.

Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat één op drie leraren vindt dat de ventilatie in het gebouw waar hij of zij werkt niet op orde is. Het zijn geluiden die onderwijsvakbond AOb ook bekend voorkomen. “Deze onrust speelt al een hele tijd”, vertelt Marja de Bree van de vakbond. “De onrust is ontstaan in de periode dat de scholen weer open gingen. En die onrust is er nog steeds, die is niet weg. Vlak voor de zomervakantie kregen we nog regelmatig de vraag toegeworpen of het eigenlijk wel veilig is in het lokaal.”

Recirculatiesysteem

In het Noorden staat een flink aantal gebouwen waar al decennia lang onderwijs in wordt gegeven. “Maar het heeft niet alleen te maken met hoe oud een schoolgebouw is. We zien ook heel veel nieuwe gebouwen waar de ventilatie niet op orde is. Veel gebouwen beschikken over een zogeheten recirculatiesysteem. Je hebt dan weliswaar ventilatie maar de luchtstromen verplaatst zich door het schoolgebouw. Het wordt als het ware rondgepompt. We zijn de afgelopen maanden praktijkvoorbeelden tegenkomen van scholen die ramen hadden dichtgemetseld. Bij recirculatie mag je namelijk de ramen niet open hebben. In verschillende schoolgebouwen zijn deze dichtgemetselde ramen weer open gebroken.”

“Neem contact op met de Medezeggenschapsraad”

De onrust onder leraren en onderwijzend personeel valt volgens De Bree op dit moment mee. “Het is vakantietijd. Veel leraren zijn op vakantie en zijn aan het bijkomen van een hectisch schooljaar. We verwachten dat in de laatste week van de vakantie de onrust weer toe gaat nemen. Tegen al deze leraren zeggen we dan dat ze contact moeten opnemen met de Medezeggenschapsraad. Vraag aan hen hoe het met de ventilatie gesteld is. Laat ze het aantonen door middel van rapporten. Kijk, als leraar kun je niet stellen of de ventilatie wel of niet op orde is. Daar moet een onafhankelijk bureau onderzoek naar doen. Zij hebben die kennis. Als zij zeggen dat het veilig is, dan kun je er van uit gaan dat het goed is.”

Omvangrijke werkzaamheden

Het verbeteren van een ventilatiesysteem is een ingrijpende klus. Het Rijk maakte onlangs bekend dat ze dertig procent van de kosten voor haar rekening neemt. De overige zeventig procent komt op het bordje van de schoolbesturen en de gemeente terecht. “Ik ben niet op de hoogte of veel schoolbesturen deze zomervakantie aangrijpen om de ventilatie te verbeteren. Het is ook echt afhankelijk of er geld voor is. Het gaat om een grote investering. En de werkzaamheden zijn ook omvangrijk. We hebben het niet over het installeren van een raam. Het gaat om grote systemen die geïnstalleerd moeten worden.”

Leerlingen met klachten gaan gewoon naar school

Hoe groot de onrust straks bij de start van het nieuwe schooljaar zal zijn, durft De Bree niet in te schatten. “Voor de zomervakantie was er onrust. Maar we weten dat inmiddels veel mensen één, en vaak ook al twee keer gevaccineerd zijn. Dus dat draagt bij aan de veiligheid.” Uit het CNV-onderzoek blijkt dat veel leerkrachten aangeven dat zij te maken hebben met leerlingen met coronagerelateerde klachten die toch vaak gewoon naar school komen. Ondanks dat het advies is om thuis te blijven. De leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar is bij de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig gevaccineerd.