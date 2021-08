Omgevallen bouwkraan weer overeind getild

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De bouwkraan die dinsdagochtend was omgevallen bij werkzaamheden bij het ringwegviaduct bij de Gotenburgweg is in de avonduren overeind getild.

Het ongeluk gebeurde rond 07.40 uur. “Medewerkers van de bouwkraan waren bezig om het voertuig te zekeren, om het te stempelen”, vertelde omgevingsmanager Bert Kramer van Combinatie Herepoort dinsdagmiddag. “Op een gegeven moment is het voertuig in onbalans geraakt en omgevallen.” Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. Voor de kraan weggetakeld kon worden heeft de inspectie eerst onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Uiteindelijk kwamen er drie kranen aan te pas om de omgevallen bouwkraan overeind te tillen. Dit tillen gebeurde heel voorzichtig en minutieus.

Het voertuig wordt dinsdagavond nog overgebracht naar een werf waar verder onderzoek gedaan zal worden. Het ongeluk heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. De omgevallen kraan zou dinsdag een poer wegtakelen waar in het verleden een portaal op rustte. Deze poer zal nu later worden weggehaald.