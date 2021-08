OM wil drugshandelaar uit Stad twee jaar achter tralies

nieuws

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt een 29-jarige man uit Groningen twee jaar celstraf voor drugshandel. Tegen één van zijn compagnons uit Leek is donderdagmiddag een celstraf van vijftien maanden geëist, zo meldden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden.

De twee mannen werden in eerste instantie aangehouden voor mensenhandel, nadat een vrouw in december van vorig jaar aangifte deed van seksuele uitbuiting. Daarop doorzocht de politie de woningen van de verdachten en troffen in de woning van de Stadjer cocaïne, GHB, XTC-pillen en wiet aan.

De Groninger is de hoofdverdachte in deze zaak. De 29-jarige man is eerder veroordeeld voor drugsgerelateerde criminaliteit. De hoogste strafeis is daarom voor hem. De man uit Leek is inmiddels op vrije voeten, evenals een 28-jarige medeverdachte uit de Stad. De verdenking op mensenhandel is inmiddels van de baan.

Over twee weken zal de rechtbank uitspraak doen in deze zaak.